В Пензе будут штрафовать компании, затягивающие сроки завершения благоустройства дворов Общество

Пенза, 8 октября 2017. PenzaNews. Компании, которые затягивают сроки сдачи работ по благоустройству внутридворовых территорий в рамках проекта «Формирование современной городской среды», должны быть привлечены к ответственности. Такое поручение дал мэр Виктор Кувайцев.

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«Неоднократно предупреждали подрядные организации о необходимости более интенсивного темпа работ. К тем компаниям, которые затягивают сроки, будем применять штрафные санкции», — сказал он в ходе выездного совещания, состоявшегося в минувшую субботу, 7 октября.

По словам начальника управления ЖКХ Пензы Андрея Гришина, работы в рамках соответствующей муниципальной программы, запланированные на текущий год, выполнены на 90%. Полностью они проведены на 23 дворовых территориях, сообщает пресс-служба мэрии.