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Из Пензы в Сочи на всемирный фестиваль молодежи отправились 20 волонтеров

10:26 | 09.10.2017 | Общество

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Пенза, 9 октября 2017. PenzaNews. Двадцать волонтеров отправились из Пензы в Сочи на XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Из Пензы в Сочи на всемирный фестиваль молодежи отправились 20 волонтеров

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Они примут участие в подготовительных и организационных мероприятиях, встрече делегаций и «культурном шефстве», — пояснили в ведомстве, уточнив, что делегацию возглавила студентка Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Екатерина Тымчук.

В пресс-службе добавили, что выезд пензенских участников фестиваля, которых насчитывается 50 человек, состоится в предстоящую пятницу, 13 октября.

XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи с 14 по 22 октября. Ожидается, что его участниками станут представители 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет.

В 2017 году мероприятие проводится под девизом: «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!»
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