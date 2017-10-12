В Пензенской области уменьшился средний чек пожертвований

Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Представители благотворительных фондов и других некоммерческих организаций, работающих на территории Пензенской области, отмечают уменьшение средней суммы пожертвований. Об этом сообщил исполнительный директор фонда местного сообщества «Гражданский Союз» Олег Шарипков.
Олег Шарипков добавил, что со стороны государства «тоже снизился денежный поток, направленный на поддержку некоммерческих организаций».
Он также обратил внимание на то, что в 2017 году правительство Пензенской области объявило конкурсный отбор проектов НКО на получение субсидий лишь в конце сентября.
Говоря о политике администрации Пензы в сфере поддержки некоммерческого сектора, исполнительный директор фонда отметил, что с 2015 года мэрия проводит конкурс социальных проектов ТОСов, ТСЖ и НКО.
«Он носит очень узкий характер — поддерживаются проекты, только связанные с благоустройством», — сказал Олег Шарипков, уточнив, что деньги при этом выделяются значительные — примерно по 6 млн. рублей ежегодно.