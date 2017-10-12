В Пензенской области уменьшился средний чек пожертвований Общество

Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Представители благотворительных фондов и других некоммерческих организаций, работающих на территории Пензенской области, отмечают уменьшение средней суммы пожертвований. Об этом сообщил исполнительный директор фонда местного сообщества «Гражданский Союз» Олег Шарипков.

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«Средний чек пожертвований упал в 2016 году в 3–7 раз. Все испытывали очень сильное беспокойство по этому поводу. Люди продолжали жертвовать, но суммы стали очень маленькие», — сказал он в ходе презентации третьего отчета о состоянии гражданского общества в Пензенской области, которая состоялась в пресс-центре ИА «PenzaNews» в четверг, 12 октября.

Олег Шарипков добавил, что со стороны государства «тоже снизился денежный поток, направленный на поддержку некоммерческих организаций».

Он также обратил внимание на то, что в 2017 году правительство Пензенской области объявило конкурсный отбор проектов НКО на получение субсидий лишь в конце сентября.

Говоря о политике администрации Пензы в сфере поддержки некоммерческого сектора, исполнительный директор фонда отметил, что с 2015 года мэрия проводит конкурс социальных проектов ТОСов, ТСЖ и НКО.

«Он носит очень узкий характер — поддерживаются проекты, только связанные с благоустройством», — сказал Олег Шарипков, уточнив, что деньги при этом выделяются значительные — примерно по 6 млн. рублей ежегодно.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», третий отчет о состоянии гражданского общества в Пензенской области издан на средства министерства экономического развития РФ. Он охватывает период со второй половины 2015 года по 2016-й.

При его подготовке были использованы материалы из открытых источников, в том числе данные Минюста России, Федеральной налоговой службы, администрации Пензы и регионального правительства.

Также учитывались мнения экспертов. Специально для этого было организовано девять фокус-групп по различным направлениям.