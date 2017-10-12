Игорь Зайдман рекомендовал чиновникам прочесть отчет о состоянии гражданского общества Общество

Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Член Общественной палаты Пензенской области, бизнесмен Игорь Зайдман рекомендовал сотрудникам регионального правительства ознакомиться с отчетом о состоянии гражданского общества, чтобы обладать реальными данными о положении дел в некоммерческом секторе при принятии управленческих решений.

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«Очень интересное ощущение осталось от этого отчета. На мой взгляд, он состоит из двух частей. Первая — это то, что, собственно говоря, можно назвать отчетом: это статистика, какая-то аналитика и так далее. Там очень много интересных цифр, порой неожиданных», — сказал он в ходе презентации отчета, состоявшейся в пресс-центре ИА «PenzaNews» в четверг, 12 октября.

Игорь Зайдман добавил, что составителям удалось не только собрать воедино разобщенные данные, но и систематизировать их.

«Не знаю, воспользуется ли этой книжечкой или электронным файлом наше правительство, но вообще это было бы очень неплохо, потому что там есть нормальные данные для принятия решений», — отметил бизнесмен.

По его словам, вторая половина отчета представляет собой выдержки высказываний экспертов фокус-групп.

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«Вы увидите, что на этих страницах происходит очень большое столкновение мнений. Сколько там экспертов выступило, столько и точек зрения», — пояснил он журналистам и представителям НКО, присутствовавшим на презентации.

Игорь Зайдман подчеркнул, что данный труд показывают реальное состояние некоммерческого сектора.

Он сравнил нынешнюю жизнь НКО и городских сообществ Пензенской области с котлом, бурление в котором в последнее время притихло, но кипение не прекратилось.

«Это внушает надежду», — подчеркнул член Общественной палаты региона, добавив, что, по его ощущениям, в 2017 году некоммерческий сектор начал оживать.