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Олег Шарипков считает, что на тысячу жителей Пензы должна приходиться одна НКО

21:30 | 12.10.2017 | Общество

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Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Исполнительный директор фонда местного сообщества «Гражданский Союз» Олег Шарипков выступает за то, чтобы в Пензе было больше некоммерческих организаций и на каждую тысячу жителей приходилась одна работоспособная НКО.

Олег Шарипков считает, что на тысячу жителей Пензы должна приходиться одна НКО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я считаю, что некоммерческих организаций и сообществ в Пензе очень мало. Если у нас 500 тыс. жителей, то хотя бы на каждую тысячу жителей одна организация [некоммерческая должна быть]. Это было бы очень здорово», — сказал он в ходе презентации третьего отчета о состоянии гражданского общества в Пензенской области, состоявшейся в пресс-центре ИА «PenzaNews» в четверг, 12 октября.

Олег Шарипков сообщил, что пока зарегистрированных социально ориентированных НКО насчитывается менее 400, реально работающих — примерно 200, а профессиональных — осуществляющих деятельность пять дней в неделю по 8 часов и имеющих штат оплачиваемых сотрудников минимум из двух человек — лишь около 20.

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«Самое большое число НКО — в Финляндии: на 67 жителей одна организация», — отметил он, добавив, что в России люди объединяются гораздо труднее.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», третий отчет о состоянии гражданского общества в Пензенской области издан на средства министерства экономического развития РФ. Он охватывает период со второй половины 2015 года по 2016-й.

При его подготовке были использованы материалы из открытых источников, в том числе данные Минюста России, Федеральной налоговой службы, администрации Пензы и регионального правительства.

Также учитывались мнения экспертов. Специально для этого было организовано девять фокус-групп по различным направлениям.
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