Олег Шарипков считает, что на тысячу жителей Пензы должна приходиться одна НКО

Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Исполнительный директор фонда местного сообщества «Гражданский Союз» Олег Шарипков выступает за то, чтобы в Пензе было больше некоммерческих организаций и на каждую тысячу жителей приходилась одна работоспособная НКО.
Олег Шарипков сообщил, что пока зарегистрированных социально ориентированных НКО насчитывается менее 400, реально работающих — примерно 200, а профессиональных — осуществляющих деятельность пять дней в неделю по 8 часов и имеющих штат оплачиваемых сотрудников минимум из двух человек — лишь около 20.