Олег Шарипков считает, что на тысячу жителей Пензы должна приходиться одна НКО Общество

Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Исполнительный директор фонда местного сообщества «Гражданский Союз» Олег Шарипков выступает за то, чтобы в Пензе было больше некоммерческих организаций и на каждую тысячу жителей приходилась одна работоспособная НКО.

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«Я считаю, что некоммерческих организаций и сообществ в Пензе очень мало. Если у нас 500 тыс. жителей, то хотя бы на каждую тысячу жителей одна организация [некоммерческая должна быть]. Это было бы очень здорово», — сказал он в ходе презентации третьего отчета о состоянии гражданского общества в Пензенской области, состоявшейся в пресс-центре ИА «PenzaNews» в четверг, 12 октября.

Олег Шарипков сообщил, что пока зарегистрированных социально ориентированных НКО насчитывается менее 400, реально работающих — примерно 200, а профессиональных — осуществляющих деятельность пять дней в неделю по 8 часов и имеющих штат оплачиваемых сотрудников минимум из двух человек — лишь около 20.

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«Самое большое число НКО — в Финляндии: на 67 жителей одна организация», — отметил он, добавив, что в России люди объединяются гораздо труднее.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», третий отчет о состоянии гражданского общества в Пензенской области издан на средства министерства экономического развития РФ. Он охватывает период со второй половины 2015 года по 2016-й.

При его подготовке были использованы материалы из открытых источников, в том числе данные Минюста России, Федеральной налоговой службы, администрации Пензы и регионального правительства.

Также учитывались мнения экспертов. Специально для этого было организовано девять фокус-групп по различным направлениям.