Покрытие на площади Ленина в Пензе восстановят в 2018 году Общество

Пенза, 13 октября 2017. PenzaNews. Покрытие на площади Ленина, где еще в начале лета был снят верхний слой асфальта, восстановят в 2018 году. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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«В текущем году [...] сделают основу под плитку, а на следующий год, учитывая экономию 2017 [года], мы предусмотрим финансирование на закупку материала и исполнение работ в полном объеме», — сказал глава региона в ходе встречи с ветеранами, которая состоялась в минувший четверг, 12 октября.

По словам губернатора, наиболее вероятно, что в качестве покрытия будет выбрана гранитная плитка.

«Скупой платит дважды, мы решили не следовать этому примеру, а применить для реконструкции главной площади областного центра дорогостоящий материал», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июне, говоря об изменении покрытия на площади Ленина на плитку, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев не исключил, что для этого придется привлечь средства кредита. В качестве альтернативы плитке ранее рассматривался цветной асфальт.