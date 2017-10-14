Суд признал законным решение ФАС о признании недостоверной рекламы такси «Максим» в Пензе Общество

Пенза, 14 октября 2017. PenzaNews. Арбитражный суд Поволжского округа оставил без удовлетворения жалобу ООО «Амальтея» на решение управления Федеральной антимонопольной службы России по Пензенской области, которым реклама сетевой диспетчерской службы заказа такси «Максим» признана ненадлежащей по причине ее недостоверности.

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«Комиссия пензенского УФАС установила, что на баннере и по радио рекламировались информационные услуги под брендом «Служба заказа такси «Максим» с использованием не соответствующих действительности сведений», — напомнили ИА «PenzaNews» в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В управлении пояснили, что клиентам предлагали услугу по вызову такси, однако в действительности заказ зачастую выполняли водители автомобилей без такого статуса, то есть нелегальные перевозчики.