В Пензе дорожная организация компенсирует ущерб за случившееся из-за наледи ДТП Общество

Пенза, 14 октября 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение, которым частично удовлетворены требования водителя и собственника транспортного средства к ООО «Импульс» о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненного в результате ДТП на скользкой дороге.

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«Днем 1 января 2017 года женщина, управляя автомобилем «Lada Kalina», принадлежащим ее супругу, двигалась из Шемышейки в сторону села Лопатино. На территории Лопатинского района дорога была скользкая, но предупреждающих знаков не было. Машину стало шатать из стороны в сторону. Женщина начала притормаживать, но автомобиль вылетел в кювет. Она не помнит, как выбиралась из автомобиля. Ее подобрали проезжавшие мимо люди, вызвали скорую помощь и полицию», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь облсуда Наталья Быченкова.

По ее словам, водитель получила телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью, ее жизнь находилась в опасности, женщина перенесла серьезные медицинские операции и до сих пор проходит курс реабилитации и испытывает стресс.

«По факту ДТП было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Истцы считают, что авария случилась вследствие некачественного ухода за дорожным покрытием со стороны уполномоченной организации — ООО «Импульс». В судебном заседании представитель ответчика иск не признал, пояснив, что бездействия при содержании автодороги «Пенза — Шемышейка — Лопатино» не допущено», — пояснила собеседница агентства.

Наталья Быченкова уточнила, что участок не был обработан песко-соляной смесью, на дороге присутствовала наледь, трудно определяемая визуально.

«В результате суд вынес решение о взыскании с ответчика в пользу потерпевшей компенсации морального вреда, в пользу собственника автомобиля — денежной суммы в размере стоимости восстановительного ремонта. Не согласившись с решением, представитель ответчика подал апелляционную жалобу», — добавила она.

Сумму компенсации пресс-секретарь Пензенского областного суда не уточнила.