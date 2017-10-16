Новый состав Заксобрания будет работать не лучше и не хуже, чем предыдущий — опрос Общество

Пенза, 16 октября 2017. PenzaNews. Новый состав Законодательного собрания Пензенской области, который был избран в единый день голосования, 10 сентября, будет работать не лучше и не хуже, чем предыдущий. Так считают свыше 63% участников опроса, который проводился на сайте ИА «PenzaNews» в течение двух последних недель.

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В том, что региональный парламент теперь будет работать существенно лучше, уверены чуть более 10% респондентов, при этом около 11% придерживаются диаметрально противоположного мнения.

За вариант «Несколько хуже» проголосовали свыше 5%. Немного больше участников онлайн-голосования выбрали ответ «Несколько лучше».

Примерно 4,5% респондентов ответить на вопрос затруднились.

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Исследование проводилось по инициативе ИА «PenzaNews» на собственные средства методом опроса интернет-пользователей сайта со 2 по 15 октября 2017 года.

В нем приняли участие 548 респондентов, 509 из них проживают в Пензенской области, которая является основным регионом проведения опроса.

Вопрос, который задавался пользователям сайта, звучал следующим образом: «На Ваш взгляд, новый состав Законодательного собрания Пензенской области будет работать лучше или хуже, чем предыдущий?»

Статистическая погрешность — 5%.

Результаты исследования опубликованы на сайте ИА «PenzaNews» на безвозмездной основе в целях информирования граждан.