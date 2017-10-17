Нанесенный имуществу Пензы ущерб от рекламы дельфинария составил почти 80 тыс. рублей Общество

Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. Ущерб, нанесенный муниципальному имуществу Пензы в результате расклейки рекламных объявлений передвижного дельфинария, составил 78 тыс. рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ города Денис Леонтьев.

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В ходе аппаратного совещания, состоявшегося в мэрии в минувший понедельник, 16 октября, он пояснил, что компании, которая производила несанкционированную расклейку, направлен иск на возмещение ущерба.

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В свою очередь Сергей Волков, исполняющий обязанности мэра на время командировки главы администрации Пензы Виктора Кувайцева в Италию, подчеркнул, что к нарушителям правил благоустройства будут применяться жесткие меры.

«Никому не позволено портить облик нашего города», — цитирует Сергея Волкова пресс-служба мэрии.