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Нанесенный имуществу Пензы ущерб от рекламы дельфинария составил почти 80 тыс. рублей

09:21 | 17.10.2017 | Общество

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Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. Ущерб, нанесенный муниципальному имуществу Пензы в результате расклейки рекламных объявлений передвижного дельфинария, составил 78 тыс. рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ города Денис Леонтьев.

Нанесенный имуществу Пензы ущерб от рекламы дельфинария составил почти 80 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе аппаратного совещания, состоявшегося в мэрии в минувший понедельник, 16 октября, он пояснил, что компании, которая производила несанкционированную расклейку, направлен иск на возмещение ущерба.

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В свою очередь Сергей Волков, исполняющий обязанности мэра на время командировки главы администрации Пензы Виктора Кувайцева в Италию, подчеркнул, что к нарушителям правил благоустройства будут применяться жесткие меры.

«Никому не позволено портить облик нашего города», — цитирует Сергея Волкова пресс-служба мэрии.
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