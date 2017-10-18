В Пензе рекламный пилон у здания правительства будет информировать о реконструкции площади Общество

Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Нестационарная рекламная конструкция, установленная на улице Московской в Пензе неподалеку от здания правительства — примерно там же, где летом 2017 года было демонтировано несколько незаконных пилонов — предназначена для размещения информации о реконструкции площади Ленина. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил начальник отдела размещения и контроля наружной рекламы МУП «Рекламная служба города Пензы» Павел Замеженин.

Фото Олега Шарипкова

«Сейчас макет доделывают дизайнеры», — пояснил собеседник агентства.

По словам Павла Замеженина, полотно с надписью «Отдадим рекламное место в хорошие руки» пока заменить не успели — сделать это планируется в течение 1,5 недель.

Он выразил уверенность в том, что конструкция не помешает пешеходам, пересекающим площадь.

«Она не на тротуаре, не на плитке стоит — в углу. Чуть-чуть можно, наверное, обойти. В другом месте она будет мешать реконструкции, ведь там будут все перекладывать, переделывать», — сказал собеседник агентства.

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Павел Замеженин добавил, что конструкция будет располагаться здесь до окончания работ на площади Ленина, после чего ее уберут.

«Это временная конструкция», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», верхний слой асфальта на площади Ленина в Пензе был снят в начале лета 2017 года и на сегодняшний день территория остается в неприглядном виде. Несмотря на это, осенью здесь были возобновлены ярмарки выходного дня.

13 октября губернатор Иван Белозерцев заявил, что до конца года будет сделана основа под плитку, а закупку материала и выполнение работ предусмотрят на 2018-й.

По словам главы региона, вероятнее всего на площади Ленина в Пензе будет уложена гранитная плитка.