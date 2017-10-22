Пензенцы приняли участие в заключительных мероприятиях фестиваля молодежи в Сочи Общество

Сочи, 22 октября 2017. PenzaNews. Представители Пензенской области приняли участие в заключительных мероприятиях XIX всемирного фестиваля молодежи и студентов, которые прошли в Сочи в минувшую субботу, 21 октября.

Фото: Kremlin.ru

Фактически они состояли из двух частей.

Сначала на главной площади Олимпийского парка — «Медалс Плаза» — было организовано грандиозное шоу «Россия», познакомившее гостей с культурным многообразием народов, населяющих страну — от Камчатки до Калининграда.

Здесь были представлены наиболее колоритные коллективы, презентовавшие восемь федеральных округов. Их выступление было стилизовано под фотоприложение в компьютере, запросы в интернет-поисковике, ролики на видеохостинге YouTube, сообщения в Instagram и Twitter.

Среди тех, кто в этот вечер поднялся на сцену, были «Бурановские бабушки», шоу барабанщиц «Феерия», битбоксер Эрик Григорян, артисты чеченского государственного ансамбля «Вайнах» и другие коллективы. Подвела итог музыкально-костюмированному «путешествию» по стране заслуженная артистка России Зара с песней «Широка страна моя родная».

Собравшихся на шоу поприветствовал президент России Владимир Путин.

Фото: Kremlin.ru

Он выразил надежду на то, что фестивальная неделя пошла на пользу почти 30 тыс. молодых людей со всего мира.

«Уверен, что, уезжая из России, вы оставите здесь частичку своего сердца, но Россия всегда останется в вашем сердце. Мы верим в вас!» — сказал глава государства.

Владимир Путин также обратился к участникам мероприятия на английском языке, отметив, что «будущее начинается здесь, и теперь будущее — это вы».

Фото: Kremlin.ru

Вторым знаковым событием итогового дня фестиваля стало представление в ледовом дворце «Большой», главными героями которого стали сами участники.

По задумке организаторов церемонии закрытия под названием «Пробуждение», центральное место было отведено музыке как одному из элементов, объединяющих людей по всему миру.

Начиная с первых секунд, на сцене появился огромный рок-оркестр под управлением Александра и Никиты Поздняковых, состоящий из участников фестиваля. Во время шоу он исполнял всемирно известные хиты в рок-аранжировках.

Зрители оказались вовлечены в музыкальный флешмоб — тексты песен выводились на табло, и их подпевал весь зал.

Также на экранах отображались различные задания. Молодым людям предлагалось «пустить волну», замереть подобно манекену в определенной позе, обняться или поцеловать сидевшего рядом человека.

Кроме того, участники фестиваля поочередно выходили на сцену, читали стихи и делились своими впечатлениями от мероприятия.

Финальным аккордом стал красочный фейерверк, состоявший из 4 тыс. залпов. После этого гостей ждала дискотека на «Медалс Плаза».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в Сочи с 14 октября.

От Пензенской области мероприятие посетили примерно 70 человек, прошедших предварительный отбор в качестве участников и волонтеров.