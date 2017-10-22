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В Пензенской области выпал первый снег

14:32 | 22.10.2017 | Общество

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Пенза, 22 октября 2017. PenzaNews. Похолодание пришло в Пензенскую область: местами в воскресенье, 22 октября, выпал первый снег.

В Пензенской области выпал первый снег

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В частности, небольшой снежный покров образовался в отдельных населенных пунктах на западе региона — в Башмаковском и Белинском районах.

Там заметно осложнена дорожная обстановка. Ухудшилась видимость. Машины, многие из которых все еще на летней резине, едут с минимальной скоростью.

Вместе с тем пассажиры имеют возможность наслаждаться зимними пейзажами. Снег облепил ветки деревьев, с которых уже почти полностью опала листва, и покрыл траву.

В некоторых районах Пензы также выпал первый снег, однако в большинстве случаев он почти сразу же растаял.

Вместе с тем многие жители поспешили запечатлеть летящие в воздухе снежинки на камеры мобильных телефонов и поделиться снимками со своими друзьями в социальных сетях.

Согласно прогнозам, в ближайшие дни в Пензенской области температура воздуха будет в районе 0...+2ºС, а ночью столбик термометра опустится до минусовых значений.

К четвергу, 26 октября, отрицательная температура установится и в дневное время.

Самыми холодными на предстоящей неделе, предположительно, будут выходные. Местами по области ожидается до -9ºС.
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