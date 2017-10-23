Белозерцев предложил отменить губернаторские сертификаты, перенаправив деньги на ЭКО Общество

Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в очередной раз предложил отказаться от программы, предполагающей выдачу жилищных сертификатов молодым семьям, в которых в течение года с момента заключения брака на свет появился ребенок, а часть высвободившихся денег направить на проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

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«Мы выделяем средства на поддержку молодых семей для приобретения жилья […] при рождении первого ребенка. Может, отказаться от этой программы?» — отметил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в областном правительстве в понедельник, 23 октября.

По словам Ивана Белозерцева, многие пары живут по 5–7 лет и только в случае беременности женщины регистрируют брак, после чего имеют возможность получить выплату из бюджета региона.

«Может, мы скорректируем [программу], и часть этих денег направим на ЭКО? Может, пользы будет больше от этого?» — сказал он, обращаясь к представителям министерств и ведомств.

Губернатор поручил проработать данный вопрос заместителю председателя правительства региона Олегу Ягову и министру здравоохранения Пензенской области Владимиру Стрючкову.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев уже высказывал сомнения в целесообразности программы выдачи жилищных сертификатов молодым семьям как способа стимулирования рождаемости.

Так, 10 октября 2016 года в ходе совещания в правительстве Пензенской области он высказал мнение, что программа по выдаче губернаторских сертификатов показала свою неэффективность.

В январе 2017 года Иван Белозерцев поручил специально созданной рабочей группе выработать предложения по дальнейшей реализации или закрытию данной программы.