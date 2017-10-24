Суд счел законным отказ мэрии согласовать акцию в поддержку Навального у «КаГау» в Пензе Общество

Пенза, 24 октября 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы отказал в удовлетворении искового заявления местного жителя к мэрии, в котором он просил признать незаконным ответ на уведомление о планах проведения 4-часовой акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального напротив торгового центра «КаГау» на проспекте Строителей с числом участников до шести человек.

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«В ответе органа местного самоуправления от 17 октября было предложено провести публичное мероприятие на площадке за павильоном остановки общественного транспорта «ТЦ «КаГау» в связи с тем, что на территории, прилегающей к торговому центру, расположена стоянка, что не позволяет обеспечить безопасность участников», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Первомайского районного суда города.

Он добавил, что истец в свою очередь ссылался на отсутствие мотивированных причин невозможности проведения акции в заявленном месте, указав на ранее согласованное там же публичное мероприятие партии «Единая Россия».

По словам представителя суда, при рассмотрении дела было установлено, что поданное уведомление было рассмотрено мэрией в установленном законом порядке с соблюдением необходимых сроков, предложение городской администрации альтернативной площадки является обоснованным, а организатору акции была дана возможность провести намеченное мероприятие.

«Довод истца о том, что ранее партии «Единая Россия» было согласовано проведение пикетирования напротив ТЦ «КаГау», опровергается письмом администрации Пензы от 22 октября 2017 года, в котором местом его организации указан торговый центр, а не территория напротив него», — уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленный законом срок.