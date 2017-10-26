После отказа фельдшера отправить скорую в Пензу к сбитому ребенку дело возбуждать не стали Общество

Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Следователь не стал возбуждать уголовное дело по факту отказа фельдшера медсанчасти №59 направить бригаду скорой помощи из Заречного к месту ДТП в расположенном неподалеку микрорайоне Ахуны города Пензы, где водитель автомашины «Kia Sorento» насмерть сбил мальчика 2008 года рождения.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, в ее действиях не обнаружено признаков преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 124 УК РФ «Неоказание помощи больному» и ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность».

«По данным следствия, 12 октября после совершения ДТП на улице Коннозаводской, в результате которого погиб 9-летний мальчик, очевидцы данного происшествия в 19.52 вызвали скорую медицинскую помощь, которая с подстанции «Центр» города Пензы прибыла на место в 20.05. Врач-реаниматолог по прибытии на место констатировал смерть ребенка. Вместе с тем, с 20.02 до 20.07 двумя лицами предпринимались попытки вызвать скорую медсанчасти №59 Заречного. На звонки отвечала фельдшер, которая пояснила, что бригады скорой медицинской помощи данного лечебного учреждения не обслуживают микрорайон Ахуны, сообщив о необходимости вызова бригады из Пензы по соответствующему номеру, который предоставила звонившим», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что в случае поступления вызова в экстренной форме, как в этом случае, на место направляется ближайшая свободная выездная бригада скорой медпомощи.

Она уточнила, что за медсанчастью №59 закреплено обслуживание территории Заречного и Леонидовки, однако, несмотря на это, медик при поступлении экстренного вызова должна была направить бригаду к месту ДТП.

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«Кроме того, фельдшер самостоятельно приняла решение об отказе в приеме и регистрации вызова и не передала указанное сообщение дежурной бригаде скорой медицинской помощи для осуществления выезда, что является нарушением ее должностной инструкции», — добавила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что смерть ребенка наступила практически мгновенно от противоправных действий водителя, управлявшего иномаркой, то есть между решением фельдшера и летальным исходом мальчика отсутствует причинно-следственная связь.

«Из этого следует, что нарушения, допущенные медицинским работником, не образуют состава уголовно наказуемого деяния. Согласно заключению служебной проверки, проведенной медсанчастью №59, бездействие фельдшера признано дисциплинарным проступком, в связи с чем она привлечена к ответственности. Комиссией, проводившей служебную проверку, рекомендовано рассмотреть вопрос о профессиональной пригодности данного медицинского работника», — пояснила старший помощник руководителя следственного управления.