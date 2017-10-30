«РусЛайн» начнет летать из Пензы в Шереметьево с 13 ноября Общество

Пенза, 30 октября 2017. PenzaNews. Авиакомпания «РусЛайн» начнет выполнять полеты из Пензы в московский аэропорт Шереметьево с понедельника, 13 ноября.

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Согласно зимнему расписанию, утвержденному на период до 24 марта 2018 года, рейсы на воздушных судах CRJ (Bombardier Canadair Regional Jet) будут выполняться в 7.10 пять дней в неделю — по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам.

Из Шереметьево в Пензу по 29 декабря самолеты будут летать в 15.50 по тем же дням, со 2 по 5 января — во вторник, среду, четверг и пятницу, а начиная с 8 января — вновь ежедневно по будням.

Кроме того, несколько авиакомпаний по-прежнему будут выполнять рейсы из Пензы в Домодедово.

«Саратовские авиалинии» с 29 октября по 31 декабря и со 2 января по 24 марта в ежедневном режиме в 6.30 будут осуществлять перевозку пассажиров в столицу самолетом Ан-148. В обратном направлении рейс будет отправляться в 21.30.

Также полеты из Пензы в Домодедово на бортах CRJ продолжит выполнять «РусЛайн». Время вылета в Москву и обратно в осенне-зимний период будет варьироваться в зависимости от даты.

Помимо этого, S7 Airlines предлагает пассажирам возможность улететь в столицу на самолете Embraer с 29 октября по 24 марта ежедневно в 19.40, а обратно в 17.30.

Авиасообщение между Пензой и Санкт-Петербургом будет осуществлять компания «РусЛайн». Из Пулково самолет CRJ будет отправляться по средам и воскресеньям в 11.10, а из Пензы в северную столицу — по тем же дням в 14.05.

Также в обновленном расписании сохранены рейсы в города Приволжского федерального округа, которые будет выполнять авиакомпания «Оренбуржье».

Из Казани в Пензу в зависимости от дня недели самолет L-410 будет летать в 9.15 и 13.25, в обратном направлении — в 11.20 и 15.30.

Из Нижнего Новгорода в Пензу в зависимости от даты запланированы рейсы в 14.10 и 19.20, а обратно — в столицу ПФО — в 16.40 и 21.30.