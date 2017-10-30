В Пензе прокуратура потребовала снести магазин у «Трех гвоздик» Общество

Пенза, 30 октября 2017. PenzaNews. Прокурор Ленинского района Пензы обратился в суд с исковым заявлением о сносе самовольно возведенного объекта капитального строительства, расположенного неподалеку от сквера «Три гвоздики» на улице Карпинского.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, требования предъявлены к физическому лицу и двум индивидуальным предпринимателям, осуществившим незаконное строительство.

«В обоснование иска прокурором указано, что застройщики не приняли своевременных мер к получению разрешения на строительство и не обосновали наличие препятствий к легальному осуществлению этой деятельности», — пояснила собеседница агентства.

Она напомнила, что в июле выданное администрацией Пензы разрешение на строительство было признано недействительным.

«Кроме того, здание построено с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, поскольку размер санитарно-защитной зоны от спорного объекта до ближайшего жилого дома не соответствует предъявляемым требованиям. При сохранении постройки данное нарушение является неустранимым», — отметила Светлана Артамонова.

Читайте также

В Пензе суд признал недействительным разрешение на строительство магазина у «Трех гвоздик»

По ее словам, это ставит под сомнение возможность дальнейшей безопасной эксплуатации объекта.

Согласно данным, опубликованным на сайте Ленинского районного суда Пензы, заседание по данному делу состоится 13 ноября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в августе 2016 года прокуратура Ленинского района Пензы выявила на улице Карпинского факт незаконного строительства объекта недвижимости площадью около 2 тыс. кв. метров вместо положенных 325 кв. метров.

Разрешение на строительство было выдано в июне 2015 года депутату пензенской гордумы Сергею Лисоволу, который был оштрафован по двум статьям КоАП РФ — ст. 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка» и ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ «Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)». Оба штрафа им оплачены.

В сентябре 2016 года Сергей Лисовол продал объект незавершенного строительства индивидуальным предпринимателям Владимиру Жукову и Василию Соколову, уступив им впоследствии и право аренды на земельный участок под этим зданием.

В декабре 2016 года администрацией города новым собственникам объекта было выдано разрешение на строительство магазина по адресу: Пенза, улица Карпинского, №33В, площадью более 1 тыс. 943 кв. метра.

Прокурор Ленинского района Пензы направил в суд административный иск об отмене выданного разрешения на строительство. 19 апреля 2017 года в его удовлетворении было отказано. Не согласившись с вынесенным судебным постановлением, прокурор принес апелляционное представление.



В июле Пензенский областной суд признал разрешение на строительство магазина недействительным.