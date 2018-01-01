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Мэр Пензы дал ряд поручений после общения с жителями Зари

19:31 | 30.10.2017 | Общество

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Пенза, 30 октября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев дал ряд поручений по развитию инфраструктуры в микрорайоне Заря по итогам выездного совещания, проведенного по обращениям местных жителей.

Мэр Пензы дал ряд поручений после общения с жителями Зари

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Они выразили беспокойство по поводу холодных батарей в домах на улице Юбилейной, недостаточно хорошее уличное освещение, состояние детских площадок, а также бывшего дома культуры на улице Молодежной.

В связи с этим Виктор Кувайцев поручил специалистам управления ЖКХ города проработать вопрос о расширении сети освещения на улице Садовой путем включения соответствующих работ в программу 2018 года, провести мониторинг температурного режима в домах и обсудить с собственниками вариант перехода на индивидуальное отопление.

«Нужно рассмотреть возможность оказания мер социальной поддержки по оплате за отопление в малоэтажных многоквартирных жилых домах по улице Юбилейной», — распорядился мэр.

Кроме того, он дал указание отсыпать песчано-гравийной смесью детские площадки на этой улице и перенести контейнерную площадку подальше от игровых элементов.

Виктор Кувайцев пояснил также, что необходимо выяснить, кому принадлежит здание ДК и оценить его состояние.

«Мы планомерно развиваем инфраструктуру микрорайона, который в настоящее время растет и расширяется за счет реализации программы по переселению граждан и строительству домов для детей-сирот. На сегодняшний день организована работа амбулатории, пожарной части, опорного пункта полиции. Отремонтировано здание школы и МУПа, обслуживающего район. Введен в эксплуатацию детский сад, открыт торговый центр, налажено транспортное обеспечение. В планах намечено строительство школы. В перспективе микрорайон нуждается в социокультурном центре, который должен быть наполнен кружками для детей и клубами по интересам для старшего поколения», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Виктор Кувайцев выразил готовность и дальше встречаться с жителями, чтобы напрямую узнавать о волнующих их проблемах и принимать меры для их скорейшего решения.
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