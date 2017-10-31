Главе пензенского Минпрома после прокурорской проверки сделали замечание Общество

Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Глава Минпрома Пензенской области Михаил Торгашин привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания после проведенной в ведомстве прокурорской проверки по соблюдению законодательства при организации транспортного обслуживания населения.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в Минпроме были выявлены недостатки по регламентации процесса предоставления государственных услуг и функций в сфере организации регулярных перевозок пассажиров.

«Не отвечала предъявляемым требованиям деятельность министерства по рассмотрению заявлений по установлению, изменению, отмене маршрутов регулярных перевозок. Были выявлены факты принятия к рассмотрению заявлений предпринимателей без необходимых сведений о классах транспортных средств, их вместимости, а также их максимальном количестве», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, нарушались сроки размещения в интернете информации о поступлении заявлений о прекращении действия двух свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам.

«Должностными лицами ненадлежащим образом осуществлялся контроль за соблюдением указанных в свидетельстве характеристик транспортных средств, влияющих на качество регулярных перевозок», — отметила Светлана Артамонова.

Она добавила, что по итогам проверки председателю правительства региона Николаю Симонову было внесено представление.

«По итогам его рассмотрения министр привлечен к дисциплинарной ответственности, а один из специалистов был уволен из ведомства», — резюмировала собеседница агентства.