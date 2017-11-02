В Пензенской области выберут лучшую школьную столовую
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Пенза, 2 ноября 2017. PenzaNews. Региональный этап всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая» стартовал в Пензенской области в минувшую среду, 1 ноября.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Он продлится до 15 ноября.
Основными задачами конкурса являются выявление лучших практик организации горячего питания школьников, внедрение современных форм и методов обслуживания, а также распространение передового опыта в этой сфере.
Ожидается, что он будет способствовать формированию культуры и принципов здорового питания, совершенствованию профессионального мастерства работников столовых и внедрению новых технологий в приготовлении блюд.
Конкурс проводится среди городских и сельских школ.
Победители регионального этапа поборются за победу в федеральном, который пройдет с 28 по 30 ноября.