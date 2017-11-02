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В Пензе представили проект благоустройства территории у Спасского собора

12:59 | 02.11.2017 | Общество

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Пенза, 2 ноября 2017. PenzaNews. Начальник департамента градостроительства и архитектуры – главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе представил проект реконструкции территории у строящегося Спасского кафедрального собора в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в четверг, 2 ноября.

В Пензе представили проект благоустройства территории у Спасского собора

Фото: Pgduma.ru

В его разработке приняли участие пензенские специалисты и представители московского консалтингового бюро «Стрелка».

Проект благоустройства охватывает Соборную площадь, сквер возле здания Пензенской епархии, улицы Белинского, Московскую и Кирова.

Предполагается, что от улицы Кирова к Спасскому кафедральному собору будет вести широкая лестница, заканчивающаяся наверху смотровой площадкой. Тротуары планируется замостить разноцветной плиткой.

На улице Белинского намечено обустроить парковочные карманы, а возле кафе «Парус» — установить общественный туалет.

Также реконструкцией будут затронуты кафе «Грот», здание кинотеатра «Родина» и бывший тир.

Проект будущего благоустройства в ближайшее время будет размещен неподалеку от Спасского кафедрального собора.

В ходе совещания было принято решение вынести на предстоящую сессию Пензенской городской думы предложение о включении в бюджет расходов в размере 100 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации.

Также намечено провести ревизию всех коммуникаций, расположенных на данной территории, чтобы не пришлось проводить ремонт теплосетей после того, как будет проведено благоустройство и уложена тротуарная плитка, сообщает пресс-служба гордумы.
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