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На улице Белинского в Пензе расширят дорогу и сделают парковку

15:06 | 28.08.2017 | Общество

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Пенза, 28 августа 2017. PenzaNews. Расширить дорогу и организовать парковку планируется на улице Белинского в Пензе. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

На улице Белинского в Пензе расширят дорогу и сделают парковку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Улица Белинского небольшая, но мы ее будем восстанавливать. […] На следующий год запланируем расширение дороги, паркинг», — сказал он в ходе церемонии открытия отреставрированного здания Железнодорожного суда Пензы в понедельник, 28 августа.

Глава региона отметил, что также в 2018 году намечено приступить к восстановлению строения на улице Белинского, 6.

«Это здание тоже требует капительного ремонта, чтобы эта улица была очень красивой. […] Там сделаем хороший музей, чтобы могли сюда приходить наши граждане, жители Пензенской области и туристы, которые приезжают в наш город», — пояснил Иван Белозерцев.

Кроме того, губернатор напомнил, что планируется построить лестницу от улицы Кирова к Спасскому собору.
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