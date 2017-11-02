Пензенец погасил долг по алиментам в 425 тыс. рублей, чтобы не лишиться машины Общество

Пенза, 2 ноября 2017. PenzaNews. Житель Пензенской области погасил долг по алиментам в 425 тыс. рублей после того, как приставы решили обратить взыскание на его автомобиль «Lada Granta».

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«Из имущества, числящегося за должником, был только автомобиль «Lada Granta» 2014 года выпуска, который находился в залоге у банка. Но в сентябре 2017 года долг перед банком был погашен, и судебный пристав-исполнитель посчитал необходимым обратить взыскание на машину», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

Она пояснила, что сразу после этого мужчина погасил задолженность.

«Также судебному приставу предоставлена справка о трудоустройстве для удержания текущих платежей», — добавила собеседница агентства.