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В Пензенской области объявлен конкурс молодежных инициатив с премиями до 100 тыс. рублей

08:55 | 03.11.2017 | Общество

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Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Региональный конкурс молодежных проектов и инициатив, по итогам которого авторы лучших из них будут рекомендованы для присуждения денежных поощрений в размере 50 тыс. и 100 тыс. рублей, объявлен в Пензенской области.

В Пензенской области объявлен конкурс молодежных инициатив с премиями до 100 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно положению, к участию приглашаются жители региона в возрасте от 18 до 30 лет включительно.

Заявки принимаются с помощью автоматизированной информационной системы «Молодежь России» до 20 ноября.

Конкурс проводится по 13 номинациям.

В их числе — «Молодежные предпринимательские проекты», «Молодежные инновационные проекты», «Творчество», «Молодежные медиа», «Молодежные добровольческие проекты», «Гражданское и патриотическое воспитание», «Здоровый образ жизни и спорт», «Взаимодействие с общественными организациями и объединениями», «Молодежное самоуправление», «Противодействие экстремизму и развитие межнациональных отношений», «Международное и межрегиональное молодежное сотрудничество», «Профилактика асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде» и «Молодые семьи».

С 20 по 26 ноября будет проведен очный отбор, а с 27 по 30-го состоятся публичная защита проектов и подведение итогов конкурса.

Организатором мероприятия является многофункциональный молодежный центр Пензенской области при поддержке регионального министерства образования.
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