В Пензе 7 ноября на время запретят проезд по улицам Славы, Кирова и Урицкого Общество

Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Движение автотранспортных средств на улицах Славы, Кирова и Урицкого в Пензе будет приостановлено в связи с проведением мероприятий, посвященных 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Так, с 22.00 понедельника, 6 ноября, до 11.30 следующего дня будут запрещены стоянка и движение автомобилей по улице Славы — на участке от улицы Кирова до улицы Урицкого. Общественный транспорт будет ходить до 9.00 вторника, 7 ноября.

Кроме того, временно будет ограничено движение по улице Кирова — от улицы Максима Горького до улицы Бакунина — в период с 9.30 до 10.00.

Также с 9.00 до 11.30 нельзя будет проехать по улице Урицкого — от улицы Максима Горького до улицы Бакунина.