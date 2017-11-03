В пензенском доме молодежи студенты написали «Большой этнографический диктант» Общество

Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Международная акция «Большой этнографический диктант» объединила в доме молодежи Пензы преимущественно студентов.

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Всем им в качестве поощрения были вручены флаеры на бесплатное посещение экспозиции о народностях Пензенской области в музее Ульянова.

Собравшихся в зале «Сфера» молодых людей поприветствовали представители власти.

«В этом году ввели блок региональных вопросов. Для нас это очень важно. Человек себя может проверить, более того, получить знания по вопросам краеведения», — отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин.

В свою очередь депутат Законодательного собрания региона Яна Куприна предположила, что мероприятие послужит стимулом лучше узнать свою страну.

«Я уверена, что в этом году вопросы, которые вы получите, будут очень интересными, когда вы вернетесь домой, вам захочется больше узнать о том или ином моменте», — сказала она.

После старта акции Василий Трохин и Яна Куприна покинули «Сферу», а молодые люди приступили к написанию диктанта.

Всего им предстояло ответить на 30 вопросов, на каждый из которых предлагалось несколько вариантов ответа.

В частности, участникам акции требовалось определить последовательность добровольного вхождения Ингушетии, Хакасии, Республики Саха (Якутии) и Удмуртии в Российское государство.

Вопрос на местную тематику шел под номером 23 и звучал следующим образом: «В Пензенской области находится самое крупное татарское село в Европе. Назовите его». Выбрать следовало один из четырех ответов: Верхняя Елюзань, Средняя Елюзань, Татарский Канадей и Исикеево.

По словам регионального координатора «Большого этнографического диктант» Елены Блиновой, результаты диктанта станут известны после 10 ноября.

«Проверять будут уже сегодня после окончания акции непосредственно на местах руководители площадок. Ни фамилий, ни имен координаторы знать не будут — каждому участнику присваивается идентификационный номер», — пояснила она.

«Большой этнографический диктант» организован Федеральным агентством по делам национальностей, министерством нацполитики Удмуртии и АНО «Ассамблея народов Удмуртии».

Текст диктанта в 2017 году включал в себя 20 федеральных вопросов и 10 региональных. Общая сумма баллов, которую можно набрать — 30. Время проведения составляло 45 минут.

Онлайн-тест можно будет пройти до 23.59 воскресенья, 5 ноября.

В Пензенской области для написания диктанта было организовано шесть площадок: в Пензе — в доме молодежи, ПГУ, социально-педагогическом колледже, колледже искусств, библиотеке имени М.Ю. Лермонтова; в Бессоновке — в местной школе.