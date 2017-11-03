Число экстремистских преступлений в Пензенской области растет — Роман Сигаев Общество

Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Число выявляемых преступлений экстремистской и террористической направленности ежегодно увеличивается в Пензенской области. Об этом сообщил заместитель прокурора региона Роман Сигаев.

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«Только в текущем году уже выявлено семь таких преступлений», — сказал он в ходе VI молодежного юридического форума «Экстремизму – отпор!» в Пензенском государственном университете в пятницу, 3 ноября.

Роман Сигаев добавил, что, по некоторым данным, в деятельности религиозных экстремистских организаций в Сирии и Иране участвуют до 4 тыс. выходцев из Средней Азии и до 2 тыс. россиян.

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«К сожалению, в эту печальную статистику входят наши с вами сограждане — жители Пензенской области, которые уехали воевать на стороне международных террористических организаций. Причем идейными сторонниками этих экстремистских группировок является лишь небольшая часть, а остальные едут на так называемые «заработки». Возвращаясь на Родину после такой «работы», они уже имеют специфические навыки и четко поставленные задачи: вербовка и отправка новых рекрутов, экстремистская пропаганда и теракты», — пояснил старший советник юстиции.

В качестве примера он привел случай в пензенской колонии №4, где мужчина призывал осужденных вступить в ряды террористов.

Роман Сигаев подчеркнул, что в таких условиях растет роль просветительской работы, в том числе проводимой силами общественных организаций и представителями традиционных конфессий.

«Не скажу, что простой является ситуация в Пензенской области», — сказал заместитель прокурора региона, напомнив, что здесь живут представители различных народов и религий.