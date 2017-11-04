Валерий Савельев поздравил жителей Пензы с Днем народного единства Общество

Пенза, 4 ноября 2017. PenzaNews. Глава города Пензы Валерий Савельев поздравил жителей с Днем народного единства, который отмечается в субботу, 4 ноября.

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«Этот праздник — дань нашим славным предкам, которые в непростое смутное время 1612 года, независимо от социальной, национальной и религиозной принадлежности, смогли объединить свои силы и противостояли врагу во имя свободы и суверенитета Российской державы», — отметил он.

Валерий Савельев добавил, что за многолетнюю историю страны россиянам не единожды приходилось доказывать свое единство, храбрость и мужество.

«В годы Отечественной войны 1812 года крестьяне и дворяне плечом к плечу защищали Отчизну от наполеоновских войск, а в годы Великой Отечественной вся страна встала на борьбу с фашисткой оккупацией», — напомнил он.

Глава города особо обратил внимание на то, что в Пензе живут люди многих национальностей и конфессий, которых объединяет любовь к малой родине, гордость за Отечество, уважение друг к другу и взаимопомощь.

«При любых обстоятельствах мы должны помнить, что мы один народ, у нас одна страна, и пока мы вместе, мы велики и непобедимы. Дорогие земляки, от всей души желаю каждому из вас счастья мира, любви, добра, благополучия и успехов в труде! Пусть в ваших семьях и трудовых коллективах царят согласие и взаимопонимание! Пусть наше единство станет залогом успешного развития Пензы, Сурского края и России!» — цитирует Валерия Савельева пресс-служба гордумы.