В Пензе на митинге ЛДПР подняли проблемы ЖКХ, образования и здравоохранения Общество

Пенза, 4 ноября 2017. PenzaNews. Актуальные проблемы в сферах жилищно-коммунального хозяйства, образования и здравоохранения оказались в центре внимания участников митинга ЛДПР, посвященного Дню народного единства, который прошел у бывшего кинотеатра «Родина» в Пензе в субботу, 4 ноября.

Фото: пресс-служба реотделения ЛДПР

Приветствуя собравшихся, руководитель фракции ЛДПР в пензенской гордуме, председатель правления благотворительного фонда развития татарского духовного наследия «Сияние» Жиганша Туктаров обратил внимание на то, что за всю историю государства россиянам не раз приходилось демонстрировать свое единство.

«В новейшей истории наша партия — партия ЛДПР — неоднократно доказывала свою любовь к Родине», — сказал он.

В подтверждение своих слов Жиганша Туктаров пояснил, что как депутат не раз поднимал на различных уровнях такие проблемные темы, как высокий износ коммунальных сетей в Пензе, необходимость ремонта дорог и проведения реконструкции набережной в центре города.

Он отметил, что по ряду вопросов удалось добиться положительных сдвигов.

В свою очередь координатор железнодорожного первичного отделения партии Алексей Жуков высказал мнение, что российский народ сегодня, как и столетия назад, борется за выживание.

«Наряду с внешними врагами присутствуют и внутренние, которые наиболее опасны, поэтому мы должны быть стойкими и мужественными, чтобы бороться с этой системой», — заявил он.

Обращаясь к единомышленникам, заместитель координатора реготделения ЛДПР Павел Куликов подчеркнул, что в 2017 году сторонники партии показали настоящее единство во время избирательной кампании и «наконец впервые в истории сделали практически невозможное».

«В Законодательном собрании Пензенской области появился депутат [от ЛДПР]. Более того, он является сейчас заместителем председателя комитета по экономической политике — это Васильев Александр Евгеньевич», — сказал он.

По словам Павла Куликова, партия испытывает подъем в регионе, и необходимо сохранить этот запал перед выборами президента России в 2018 году и депутатов пензенской гордумы в 2019-м.

В завершение митинга к горожанам обратился координатор пензенского регионального отделения ЛДПР, депутат областного парламента Александр Васильев, который поблагодарил всех за оказанную поддержку.

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Основную часть своего выступления он посвятил проблемам, с которыми жители чаще всего обращаются в партийные приемные.

«У нас везде идет сокращение, оптимизация. Под этими громкими словами на самом деле происходит просто уничтожение всех наших систем», — сказал он, рассуждая о современном образовании и здравоохранении.

Александр Васильев добавил, что среди предложений либерал-демократов — приравнивание учителей к госслужащим, отмена системы ЕГЭ и прекращение оптимизации в сфере здравоохранения.

После окончания официальной части среди пришедших состоялся розыгрыш подарков. Кроме того, участники митинга получили сувениры с партийной символикой.