Пензу ждет научно-популярный лекторий от просветительского фонда «Эволюция» Общество

Пенза, 6 ноября 2017. PenzaNews. Пенза станет одним из городов, в которых состоится научно-популярный «2хЛекторий» в рамках осеннего регионального тура, организованного просветительским фондом «Эволюция».

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В воскресенье, 12 ноября, жители города смогут посетить две лекции в Пензенском государственном университете. Их прочтут кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН, лауреат премии «Просветитель» Александр Панчин и студент факультета фундаментальной медицины МГУ, лаборант-исследователь лаборатории генных и клеточных технологий Максим Казарновский.

Тема выступления Александра Панчина звучит как «Игра в Бога. Перешла ли наука границу?»

В его рамках будут затронуты такие вопросы, как устранение генетических дефектов и улучшение человека, спасение вымирающих видов и воскрешение вымерших, генная инженерия популяций и мутагенные цепные реакции, клонирование человека и создание искусственной утробы, а также другие.

В свою очередь Максим Казарновский порассуждает на тему «Бич иммунитета: как устроен, как лечить и какую пользу можно извлечь из ВИЧ?»

Участников мероприятия ждет доступный и интересный рассказ о том, как устроен ВИЧ, откуда он взялся, как ведет себя в организме, как его лечат и как иногда с его помощью можно спасать жизни.

Лекции будут прочитаны последовательно — одна за другой. Мероприятие начнется в концертном зале корпуса №5 в 13.00.

Вход на него свободный, но обязательна предварительная регистрация .

Просветительский фонд «Эволюция» создан в 2015 году с целью популяризации науки и рационального мышления.

Занимается развитием собственных некоммерческих просветительских проектов и поддержкой на конкурсной основе уже существующих инициатив. Стимулирует перевод и издание книг, работу научных школ по России и за рубежом и борьбу с лженаукой, организует лектории в регионах.