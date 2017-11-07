Полный текст послания потомкам из 1967 года Общество

Пенза, 7 ноября 2017. PenzaNews. Капсула с посланием потомкам, которую замуровали в горизонтальной гранитной плите в день торжественного открытия монумента «Росток» в Пензе 6 ноября 1967 года, была вскрыта незадолго до 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

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Наряду с текстовым вариантом, выполненным на прорезиненной бумаге, специалисты обнаружили аудиозапись, однако восстановить ее не удалось. Было принято решение реконструировать ее для торжественной церемонии, намеченной на 7 ноября 2017 года.

В итоге в день векового юбилея революции жители и гости Пензы услышали ее в исполнении артиста театра «Голос поэта», члена Союза российских писателей Михаила Рудакова.

ИА «PenzaNews» публикует полный текст послания потомкам, оставленного в Пензе в 1967 году.

Дорогие товарищи! Мы обращаемся к вам из 1967 года, года 50-летия Великого Октября, в год 2017-й, венчающий 100-летие Октябрьской социалистической революции. Слушайте наш голос из середины советского века, наши дети, ставшие отцами и дедами, наши внуки и правнуки, наши незнакомые потомки, наследники и продолжатели славного коммунистического дела.

50 лет минуло с тех пор, как власть в нашей стране взял в свои руки народ. Вместе с Лениным шел он к этой исторической победе. Вместе с ним поднял над землей красное знамя социализма, знамя коммунизма. Свергнутые эксплуататорские классы пытались задушить социалистическую революцию голодом и разрухой, экономической блокадой и военной интервенцией. Молодая советская республика в смертельной схватке со своими врагами отстояла знамя Октября.

Победили наше мужество и терпение, наша воля, воплощенная в генеральной линии большевистской партии, наша негасимая вера в правоту великого учения марксизма-ленинизма.

Волею партии и трудового народа отсталая и нищая страна превратилась в передовую индустриально-аграрную державу мира. Во всех уголках нашей Родины выросли могучие гиганты промышленности — фабрики и заводы, новые города, мощные электростанции. На крестьянские поля на смену сохе и деревянной бороне пришли дотоле невиданные машины, техника социалистического сельского хозяйства.

Сбылись пророческие мечты нашего земляка Белинского: его внуки и правнуки создали свободную Россию, которая встала во главе просвещенного мира. Наш народ ликвидировал неграмотность, создал передовую науку и культуру. Социализм, о котором веками мечтали лучшие умы человечества, стал нашей жизнью.

В суровые годы Великой Отечественной войны советские люди разгромили захватчиков. Весь мир убедился в том, что на свете нет таких сил, которые могли бы заковать в цепи народ, верный идее марксизма-ленинизма, сплоченный вокруг ленинской партии.

Наше поколение стало свидетелем новых, изумительных подвигов советского человека. На месте руин и пепла он возродил города и села, добился громадных свершений в экономике и культуре. Он первым подчинил силу атома мирным целям, первым шагнул в космос.

Великий Октябрь потряс старый мир до основания. Ныне вместе с нами по пути социализма идет более трети человечества. Советская страна стала символом свободы и миролюбия. Она достойно прокладывает путь к счастью и процветанию всех людей труда. Наша пензенская земля — частица родной страны, и мы, пензенцы, всегда были вместе с нею во всех ее начинаниях и свершениях, в горе и радости, в борьбе и победах.

Тяжелое наследие досталось нам от царского самодержавия. Пензенская губерния была одной из самых нищих, забитых и отсталых провинций старой России. Подавляющее большинство трудящихся было безграмотным. Полукустарная промышленность базировалась на примитивной технике. Почти половина земли принадлежала помещикам. Сельское хозяйство велось с помощью сох, косуль и деревянных борон. В губернии действовали сотни кабаков, церквей и монастырей, насчитывалось 15 тыс. служителей религиозных культур. В то же время имелось только 14 народных домов и 35 библиотек. Один врач приходился на 50 тыс. жителей. Неурожай, голод, массовые эпидемии были постоянным бичом трудящихся.

Годы советской власти неузнаваемо преобразили наш край. Заново созданы отрасли промышленности по производству станков, химического оборудования, часов, дизелей, электронных счетных машин, радиоприборов и других изделий. Объем промышленной продукции возрос за годы советской власти в 76 раз. Теперь на долю нашей области приходится 70% прядильных машин, 16% тракторных сеялок, 9/10 картофелесажалок, 20% наручных часов, 25% велосипедов от общего производства в СССР.

Сейчас продукция с пензенской маркой поставляется в 56 стран мира.

В совхозах и колхозах имеется 14 тыс. тракторов, 6 тыс. зерновых комбайнов и много другой техники. Намного возросло производство сельскохозяйственной продукции. В распоряжение трудящихся области предоставлена 1 тыс. 200 домов культуры и клубов, 800 библиотек, почти 1,5 тыс. киноустановок. В области сейчас учится каждый третий. Все это создано руками и напряженным трудом ваших отцов и братьев.

В наших материальных и духовных достижениях, как солнце в капле воды, отразились исторические завоевания Октябрьской революции.

За успехи в развитии промышленности, сельского хозяйства и культурном строительстве Пензенская область награждена Орденом Ленина.

Дорогие друзья! Путь первооткрывателей нелегок, и порой нам было трудно, но мы знали: каждая капля пролитой крови и пота, каждое усилие дадут свои плодотворные ростки.

Мы спокойны за свой завтрашний день, верим в будущее, верим в вас. Мы убеждены, что вы еще больше прославите великое дело коммунизма, с честью понесете красное знамя Октября в будущее, осуществите самые дерзкие мечты человечества.

Здравствуйте, наши дорогие потомки! Мы протягиваем вам руку духовного единения и родства. В ваших делах мы обрели бессмертие, мы живем в биении вашего сердца, в улыбках ваших детей, в ваших мечтах и помыслах.

Пусть славится коммунизм на земле!