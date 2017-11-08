В Пензе не подтвердилась информация об ожоге пищевода у младенца Общество

Пенза, 8 ноября 2017. PenzaNews. Специалисты пензенской областной клинической больницы имени Н.Ф. Филатова не подтвердили диагноз «Ожог пищевода», поставленный младенцу в медсанчасти №59 Заречного в начале октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«В ходе проверки было установлено, что у ребенка имеется врожденное заболевание, вследствие которого произошел заброс кислоты желчного содержимого в желудок и пищевод, что привело к воспалению их слизистой, принятому в начале процесса медицинского обследования за химический ожог. Впоследствии данный диагноз был исключен», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, также была проверена версия родителей относительно некачественной молочной смеси, приобретенной ими в одной из аптек Заречного.

«Остатки смеси были изъяты, по ним проведено экспертное исследование, выводы которого свидетельствуют о ее безопасности и соответствии действующим техническим регламентам», — отметила Татьяна Махницкая.

Она добавила, что по результатам проведенной проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.