В Пензе открыт мемориал сотрудникам ОВД, погибшим при исполнении служебных обязанностей Общество

Пенза, 8 ноября 2017. PenzaNews. Мемориал сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей, открыт вблизи нового здания управления МВД России по Пензенской области на улице Пушкина в среду, 8 ноября.

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Право снять полотно, закрывавшее памятник, было предоставлено начальнику регионального управления МВД России генерал-майору полиции Юрию Рузляеву и заместителю председателя правительства Пензенской области Юрию Денисову.

После этого сотрудники ведомства, ветераны и родные погибших почтили память павших минутой молчания, а затем возложили цветы к мемориалу.

Юрий Рузляев отметил, что собравшиеся стали свидетелями важного события в истории органов внутренних дел, потому что такой мемориальный комплекс на территории УМВД РФ Пензенской области открыт впервые.

«Мы целенаправленно и планомерно наращиваем усилия по сохранению памяти наших коллег, не дрогнувших перед лицом смертельной опасности и оставшихся до конца верными служебному долгу. Только за последние три года в Пензенской области на мемориальных досках увековечены имена более двух десятков наших погибших товарищей, и эта работа ведется постоянно и непрерывно», — пояснил он.

Юрий Рузляев уточнил, что такая деятельность будет продолжена до тех пор, пока не будут увековечены имена всех павших при защите правопорядка.

«Этому мемориалу ныне предстоит стать ежедневным напоминанием каждому о том подвиге, который совершили стражи правопорядка Пензенской области», — добавил генерал-майор полиции.

В свою очередь Юрий Денисов назвал всех погибших героями, которые ценой своей жизни отстоявли безопасность граждан.

«По-другому они поступить не могли, поэтому наша с вами обязанность помнить всех поименно и не только сегодня, но и всегда. Такие мероприятия, как сегодня, очень важны для подрастающего поколения. Наша молодежь должна учиться на их примере, подражать этим мужественным людям», — сказал он.

Также к собравшимся обратился командир ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области полковник полиции Николай Рукавишников. Он отметил, что сотрудникам силовых ведомств приходится бороться с высокоорганизованной преступностью в особых условиях, но зачастую это сильно отличается от их повседневной работы.

«Вечная память нашим павшим героям, а тем, кто на боевом посту — удачи и везения при выполнении служебных задач», — сказал он.