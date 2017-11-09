В Пензе четыре месяца не могут найти пропавшего высокого мужчину с татуировками Общество

Пенза, 9 ноября 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции просят жителей помочь в поиске пропавшего вез вести Максима Рязанского 1986 года рождения, который 16 июля ушел из дома на улице Бородина в Пензе, после чего о его судьбе ничего не известно.

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«На вид ему 31 год, рост 186 см, волосы светло-русые короткие. Был одет в трикотажную черно-белую майку, синие джинсовые бриджи и такого же цвета кеды. При себе имел кнопочный сотовый телефон и ключи от квартиры», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что у мужчины есть несколько татуировок — на правом плече в виде зелено-красного дракона, на левом — крест, на животе — пистолет дулом вниз, на левой лопатке — надпись.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении пропавшего, сообщите в отдел полиции №3 УМВД России по городу Пензе», — уточнили в пресс-службе.