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Мэр Пензы вручил главе администрации Брянска студенческий билет

14:14 | 09.11.2017 | Общество

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Брянск, 9 ноября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев вручил студенческий билет главе администрации Брянска Александру Макарову.

Мэр Пензы вручил главе администрации Брянска студенческий билет

Фото: Penza-gorod.ru

«Дело в том, что Александр Макаров — наш земляк, родился в селе Чибирлей Кузнецкого района и окончил Пензенский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия», а глава администрации Пензы Виктор Кувайцев два года — 2013 и 2014 — работал ректором ПГСХА [в 1995 году Пензенский сельскохозяйственный институт был преобразован в Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию]», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии.

Виктор Кувайцев вручил студенческий билет Александру Макарову в неформальной обстановке.

«Мы подумали, что Вам будет приятно вспомнить студенческие годы, которые прошли в городе Пензе, и решили сделать такой подарок в знак дружбы городов Пензы и Брянска», — сказал он, обращаясь к своему коллеге.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», делегация Пензенской области находится в Брянской области с рабочим визитом. В его рамках планируется посещение ряда предприятий региона, а также подписание соглашений о сотрудничестве.
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