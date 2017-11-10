Перед визитом в Пензу Пучков оценил масштаб разрушений в Ижевске, где рухнула часть дома Общество

Ижевск, 10 ноября 2017. PenzaNews. Рабочий график главы МЧС России Владимира Пучкова, который планировал прибыть в Пензу с визитом утром в пятницу, 10 ноября, пришлось скорректировать из-за ЧП у Ижевске, где накануне обрушилась часть жилого дома.

Фото: Udmurt.ru

Министр вместе с главой Удмуртии Александром Бречаловым посетил пункт временного размещения пострадавших, где работают представители различных служб и ведомств.

«Поставлена задача сегодня в течение дня выдать пострадавшим единовременное пособие по 10 тыс. рублей, как это предусмотрено постановлением правительства России. Если кому-либо потребуется дополнительная помощь, будем решать в индивидуальном порядке», — проинформировал Александр Бречалов.

В беседе с жильцами обрушившегося дома Владимир Пучков сообщил, что к концу дня намечено получить данные о состоянии здания и его несущих конструкций.

«Потом вместе с вами, вместе с главой республики будем решать вопросы ремонта, восстановления дома, благоустройства прилегающей территории и другие», — сказал министр.

Фото: Mchs.gov.ru

Как сообщает пресс-служба правительства Удмуртии, в эти минуты глава МЧС России проводит экстренное совещание в резиденции главы региона с правоохранительными структурами и руководством субъекта федерации.

Предполагается, что через несколько часов Владимир Пучков прибудет в Пензу, где проведет выездное заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 9 ноября около 16.00 произошло обрушение одного из подъездов дома на улице Удмуртской в Ижевске с 1 по 9 этаж.

По данным на 8.30 пятницы, 10 ноября, в результате произошедшего погибли шесть человек, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Первоначально жители дома были эвакуированы в школы №86 и №83, затем их разместили в более комфортных условиях. В пунктах эвакуации развернуты врачебно-сестринские бригады терапевтического и педиатрического профилей. С людьми работают психологи.

Спасательная операция на месте ЧП продолжается.