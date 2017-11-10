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Пензенские приставы передали на утилизацию более 17,5 тыс. литров алкоголя

10:57 | 10.11.2017 | Общество

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Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Сотрудники управления ФССП России по Пензенской области передали на утилизацию в ОАО «Росспиртпром» более 17,5 тыс. литров конфискованного алкоголя за 10 месяцев 2017 года.

Пензенские приставы передали на утилизацию более 17,5 тыс. литров алкоголя

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель ведомства Яна Загребельная, винно-водочная продукция была конфискована на территории региона и подлежала переработке или уничтожению.

«Окончено фактическим исполнением 92 производства», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, в ноябре запланировано передать оставшиеся 22,4 литра конфискованной в октябре спиртосодержащей продукции.

«В преддверии новогодних праздников это оказалось немаловажным, так как достаточно большой объем несертифицированной продукции, содержащей опасные для человека вещества, не попадет на прилавки магазинов, а значит и на столы жителей Пензенской области», — резюмировала Яна Загребельная.
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