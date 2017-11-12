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В Заречном на «Безопасные и качественные дороги» намечено потратить еще 35 млн. рублей

13:26 | 12.11.2017 | Общество

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Заречный, 12 ноября 2017. PenzaNews. Более 35 млн. рублей планируется потратить на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Заречном Пензенской области в 2018 году. Об этом сообщает управление общественных связей ЗАТО.

В Заречном на «Безопасные и качественные дороги» намечено потратить еще 35 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным учреждения, половину этой суммы — 17,6 млн. рублей — составят средства федерального бюджета, еще почти 16 млн. рублей — городского, а около 1,8 млн. рублей добавит регион.

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На эти деньги намечено отремонтировать проезжую часть по улице Озерской — от улицы Ахунской до проспекта 30-летия Победы, оборудовать дополнительный пешеходный переход в районе строящегося бассейна, а также привести в порядок несколько участков на улице Ленина.

При проведении работ будет использоваться высокопрочный щебеночно-мастичный асфальт.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» в Заречном Пензенской области в 2017 году было потрачено 67 млн. рублей: половина средств поступила из федерального бюджета, еще 25% — из регионального, а оставшаяся четверть — из городского.
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