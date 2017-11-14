На федеральной трассе «Тамбов — Пенза» отремонтировали два моста Общество

Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Ремонт двух мостовых сооружений, расположенных на федеральной трассе Р208 «Тамбов — Пенза», завершен. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Фото: пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор»

Так, приведен в нормативное состояние мост через реку Атмис на 203 км дороги. На искусственном сооружении протяженностью 58 метров была произведена замена полотна, деформационных швов и гидроизоляции, устроены очистные сооружения, организована система водоотвода с проезжей части, а также отремонтированы сопряжение с насыпью, конусы, балки и опоры.

Аналогичный комплекс работ был выполнен на левом и правом путепроводах через федеральную трассу Р158 «Нижний Новгород — Саратов», которые расположены на 267 км дороги «Тамбов — Пенза» около Константиновки.

Кроме того, на объектах заменили барьерное и перильное ограждения, а также лестничные сходы.