Эксперт ЮНЕСКО Алексей Сузюмов посетил в Заре улицу имени своего отца Общество

Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Морской геолог, эксперт ЮНЕСКО Алексей Сузюмов посетил улицу в микрорайоне Заря города Пензы, названную в честь его отца — полярника Евгения Сузюмова.

Фото: пресс-служба пензенского отделения РГО

В минувший понедельник, 13 ноября, в последний день визита геолога в Пензу, представители реготделения Русского географического общества собрали местных активистов, чтобы они встретили почетного гостя микрорайона стихами и провели для него экскурсию по улице Сузюмова и аллее Полярников.

Председатель ТСЖ «Земляничное — Заря», член РГО Виктор Небога рассказал Алексею Сузюмову, что застройка этой улицы вступила в активную фазу два года назад.

«Были разрытые котлованы и траншеи, горы строительных материалов и мусора, поваленные деревья. И вот теперь местность по улице Сузюмова не узнать: это выросшие красивые пятиэтажные дома, внутри дворов благоустроенные территории. Все построено по всем правилам современной архитектуры. Между домами завершено строительство разноцветного детского садика. Есть, конечно, трудности с инфраструктурой, но нужно время, чтобы их преодолеть», — пояснил он.

В ходе встречи к Алексею Сузюмову подходили местные жители, которым было интересно пообщаться с сыном полярника, имя которого носит их улица. Они обратились к нему с различными пожеланиями и просьбами, например, чтобы он оказал им содействие в организации уличного освещения, помог установить барельеф или инсталляцию, рассказывающую об Евгении Сузюмове.

В этот же день Алексей Сузюмов и российский ученый-географ Владимир Горбанев посетили сквер «45 меридиан». По их общему мнению, инсталляция, обозначающая географические координаты Пензы, выглядит оригинально даже в сравнении с подобными знаками в Гринвиче и Париже, сообщает пресс-служба реготделения РГО.