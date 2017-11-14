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Ольга Кондракова признана лучшим инспектором ГИМС в Пензенской области

12:27 | 14.11.2017 | Общество

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Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Старший государственный инспектор по маломерным судам – руководитель группы регистрационной и экзаменационной работы центра ГИМС МЧС России по Пензенской области Ольга Кондракова стала победителем регионального этапа IX фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в соответствующей номинации.

Ольга Кондракова признана лучшим инспектором ГИМС в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, свою должность Ольга Кондракова занимает с 2005 года — с момента образования центра ГИМС.

«На протяжении более чем 12 лет она решает вопросы, связанные с государственной регистрацией судов и аттестацией граждан на право управления маломерным судном. Несмотря на выполняемый объем работ, Ольга Кондракова постоянно повышает свой профессиональный уровень, отслеживает и изучает нововведения, оценивает возможные последствия и проявляет настойчивость в отстаивании своей точки зрения», — добавили в ведомстве.

В управлении отметили, что она постоянно взаимодействует с органами власти, различными учреждениями и организациями.

«За добросовестный труд она награждена ведомственными нагрудными знаками «За заслуги» и «Почетный знак МЧС России», медалью «За пропаганду спасательного дела» и грамотами», — сказали в пресс-службе.
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