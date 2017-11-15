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Фестиваль «Добрая Пенза: Снежная версия» пройдет 15–16 декабря в доме молодежи

12:48 | 15.11.2017 | Общество

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Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Второй фестиваль «Добрая Пенза: Снежная версия» пройдет на базе дома молодежи 15 и 16 декабря. Об этом сообщается в официальной группе фонда «Гражданский Союз», по инициативе которого проводится данное мероприятие.

Фестиваль «Добрая Пенза: Снежная версия» пройдет 15–16 декабря в доме молодежи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первое открытое заседание оргкомитета состоится в предстоящую пятницу, 17 ноября.

Принять участие в нем могут представители некоммерческих организаций и городских сообществ, которые планируют рассказать горожанам о форматах своей работы и привлечь новых волонтеров.

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В ходе встречи потенциальные участники фестиваля озвучат свои идеи и предложения.

По предварительным данным, программа мероприятия в целом будет соответствовать прошлогодней. У посетителей будет возможность послушать лекции, принять участие в интерактивных мероприятиях и внести пожертвования на благотворительные проекты.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», фестиваль «Добрая Пенза: Снежная версия» впервые состоялся в 2016 году. Тогда в качестве места его проведения было выбрано здание ЦНТИ.
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