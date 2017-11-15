В Пензе состоялись торжественные проводы призывников в армию Общество

Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное проводам молодых людей в ряды Вооруженных сил РФ, состоялось на сборном пункте Пензенской области во Всероссийский день призывника, 15 ноября.

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Перед началом официальной части рядовым, которые будут проходить службу в президентском полку, была предоставлена честь возложить цветы к мемориалу, открытому в честь героев-земляков.

Затем к собравшимся обратился заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов.

«Защита Отечества всегда была и остается почетной обязанностью и долгом каждого гражданина Российской Федерации. Так записано в Конституции, и эти священные слова проходят красной нитью через души мужчин, которые отдают этот долг и обязанность нашей Родине», — отметил он.

Юрий Денисов добавил, что через год молодые люди вернутся домой возмужавшими.

Он выразил уверенность в том, что служба в армии пойдет на пользу каждому, независимо от того, какая профессия будет выбрана в дальнейшем.

«Человек, который сейчас выступает перед вами, 38 лет отдал службе Родине. Я послужил в разных структурах — кроме Морского флота, наверное, остальное все прошел и скажу так: «Там не страшно, там здорово», — подчеркнул зампред областного правительства.

Среди тех, кто также обратился к рядовым со словами напутствия, был участник Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге Владимир Керханаджев, который пожелал воинам честно и беспрекословно выполнять приказы.

Наиболее запоминающейся частью мероприятия стали показательные выступления группы спецназначения Росгвардии.