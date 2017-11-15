В интернате Нижнего Ломова прошел турнир по игре бочча Общество

Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Турнир по игре бочча прошел на базе детского дома-интерната для детей с физическими недостатками в Нижнем Ломове Пензенской области в рамках всероссийского проекта «Спорт открывает горизонты», который благотворительный фонд «Новая жизнь» реализует при поддержке компании «МегаФон».

Фото: пресс-служба Пензенского отделения ПАО «МегаФон»

Кроме воспитанников учреждения, в состязаниях приняли участие представители спортивно-адаптивной школы Пензы.

Проведение мероприятия было приурочено сразу к двум датам — Всемирному дню сирот и Дню доброты.

Фото: пресс-служба Пензенского отделения ПАО «МегаФон»

Победители были определены в двух группах, в каждой из которых развернулась упорная борьба. Болельщики активно поддерживали спортсменов.

В категории «Open-класс» первое место занял Владислав Зайцев. Второй результат показал Николай Крылов. Третьим стал Андрей Скворцов.

В категории, объединившей классы «БС1», «БС2» и «БС4», лучшей была признана Алена Козина. Второго места удостоен Денис Мусатов. Третий результат у Софии Венедиктовой.

«Победители и призеры турнира были награждены медалями и грамотами. Помимо этого, все участники соревнований получили памятные призы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон».