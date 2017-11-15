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В Лунино несколько директоров муниципальных учреждений попытались скрыть собственность

15:03 | 15.11.2017 | Общество

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Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Несколько директоров муниципальных учреждений, действующих в Лунинском районе Пензенской области, указали недостоверные сведения в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год. К такому выводу пришли представители прокуратуры по итогам проведенной проверки.

Прокуратура Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Так, директором МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Лунинского района Пензенской области» не были указаны сведения о наличии у него в собственности земельного участка», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что директор МКУ «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Лунинского района Пензенской области» при предоставлении справки на свою супругу не указал сведения о наличии у нее в собственности земельного участка и нежилого здания — зерносклада.

«Директор МУК «Межпоселенческий центральный районный дом культуры Лунинского района Пензенской области» не указала сведения о наличии у супруга в собственности квартиры и земельного участка», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова пояснила, что все должностные лица, допустившие нарушения антикоррупционного законодательства, привлечены к дисциплинарной ответственности — им объявлен выговор.
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