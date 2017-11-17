В Пензе продано право на размещение более 120 рекламных конструкций Общество

Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. Право на размещение 121 рекламной конструкции продано по результатам конкурса, состоявшегося в администрации Пензы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, данный аукцион касался той категории конструкций, которые устанавливаются и эксплуатируются на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо на том, госсобственность на который не разграничена.

«Планируемое разовое пополнение бюджета города составит 31,2 млн. рублей. Последующая плата по заключенным договорам, равная 33,2 млн. рублей, будет поступать в бюджет квартальными платежами в течение срока действия договора», — пояснили в горадминистрации.

В мэрии напомнили, что в 2016 году МКУ «Рекламная служба города Пензы» провело три подобных конкурса.

В июне было разыграно 156 конструкций, разовое поступление в бюджет города составило около 30 млн. рублей, плата по договорам от размещения рекламы — около 43 млн. рублей. В ноябре состоялся аукцион в отношении 133 конструкций, поступление составило около 30 млн. рублей, плата по договорам — около 41 млн. рублей. В декабре было продано право на размещение 27 рекламных конструкций. Поступление в бюджет города составило около 9 млн. рублей, плата по договорам — свыше 8 млн. рублей.