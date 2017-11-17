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Пензенские поисковики в Волгограде подведут итоги «Вахты памяти – 2017»

10:16 | 17.11.2017 | Общество

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Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. Председатель пензенского реготделения Поискового движения России Лариса Казакова, а также члены организации Константин Кривулин и Дмитрий Давыдов примут участие в подведении итогов полевого сезона и церемонии закрытия акции «Вахта памяти – 2017» в Волгограде с 18 по 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Пензенские поисковики в Волгограде подведут итоги «Вахты памяти – 2017». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что заключительные мероприятия сезона объединят активистов из 71 региона.

Собравшиеся познакомятся с опытом волгоградских поисковиков по организации полевых экспедиций и патриотических акций, посетят места воинской славы, подведут итоги за 2017 год и наметят планы на 2018-й.

В этом году торжественное закрытие «Вахты памяти» приурочено к очередной годовщине с даты начала контрнаступления советских войск под Сталинградом — 19 ноября 1942 года — и включено в план мероприятий празднования 75-летия разгрома фашистских войск в Сталинградской битве.

Также пензенские поисковики примут участие во всероссийском форуме «Сталинград. Хроника Победы», куда приглашены родственники защитников города.
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