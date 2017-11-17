В Пензе антиклерикальные одиночные пикеты привлекли внимание митрополита Общество

Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим стал свидетелем серии одиночных пикетов, которые прошли у здания епархии в пятницу, 17 ноября.

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Координаторы пензенского регионального отделения «Левого фронта» по очереди разворачивали плакаты и флаг с символикой движения.

Так, Сергей Носко держал лист бумаги с надписью «Заслуги» святого царя». На нем также были перечислены трагические события, связанные с именем Николая II.

По словам активиста, наметилась тенденция к представлению в качестве героев исторических личностей, которые «полностью дискредитировали себя в ходе российской истории».

«Вызывает большую обеспокоенность настойчивое стремление пересмотреть и переосмыслить недавние страницы российской истории. В частности, всячески ставятся под сомнение итоги и значение Великой Октябрьской социалистической революции», — прокомментировал ИА «PenzaNews» Сергей Носко.

После него Виктор Хомец взял в руки плакат со стихотворением Константина Бальмонта «Наш царь».

Затем Алексей Буланов встал у входа в епархиальное управление с баннером, на котором был напечатан анекдот начала XX века.

Заметное оживление в ход протестного мероприятия внес митрополит Серафим. Он подъехал к зданию епархии на минивэне «Toyota Alphard V6» примерно спустя 20 минут после начала акции.

Владыка поинтересовался, с какой целью мужчины вышли на пикет. После слов о том, что это сделано для повышения осведомленности жителей, митрополит Серафим рекомендовал для большего охвата впредь стоять в более оживленных местах, например, на улице Московской или около «Сталинского центра», действующего на территории обкома КПРФ.

В свою очередь Виктор Хомец поставил главе Пензенской митрополии в укор то, что РПЦ навязывает религию, в том числе путем организации различных мероприятий и выставок. В ответ на это владыка посоветовал «Левому фронту» устраивать свои собственные.

Также он отреагировал на реплику о выделении бюджетных средств на строительство Спасского кафедрального собора.

«[Это делается], потому что часть налогоплательщиков такие же православные люди», — отметил митрополит.

В продолжение спора Виктор Хомец обратил внимание на то, что стоимость проведения религиозных обрядов в церквях завышена в разы. В качестве примера он привел крещение, за которое, по его словам, требуется заплатить 15 тыс. рублей.

Митрополит Серафим не растерялся и предложил сразу же проверить эту информацию — узнать реальную стоимость в церковной лавке на территории Спасского собора.

В итоге трое координаторов реготделения «Левого фронта» и руководитель пресс-службы Сергей Падалкин последовали за митрополитом.

Работающие в лавке женщины сообщили, что крещение проводится за 1 тыс. рублей.

Тогда Виктор Хомец пообещал проинформировать митрополита о том, где с прихожан берут значительно больше. С этой целью пикетчик и владыка обменялись телефонами.

«Мне кажется, у нас просто какое-то недопонимание в чистом виде, вот и все», — отметил митрополит Серафим.

На выходе из церковной лавки активистов ожидали сотрудники полиции, которые поинтересовались, что здесь происходит. Представители «Левого фронта» пояснили, что состоялась «духовная беседа», и беспрепятственно разошлись по своим делам.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», представители движения планируют продолжить проведение антиклерикальных мероприятий. Очередная акция состоится в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в воскресенье, 19 ноября.

Активисты, в частности, намерены выступить против передачи церкви дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского, где в настоящее время действуют детские кружки и проводятся концерты.