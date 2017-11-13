«Левый фронт» сообщил о подготовке к антиклерикальной акции в Пензе Общество

Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. «Левый фронт» сообщил о подготовке в Пензе антиклерикальной акции, которая, как ожидается, состоится в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в воскресенье, 19 ноября.

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Активисты движения и их союзники намерены обратить внимание общества «на вмешательство Русской православной церкви в частную жизнь и в дела государства».

«Сегодня церковь требует устроить молельную комнату в здании первого корпуса Пензенского государственного университета и открыть там кафедру теологии. А ректор ПГУ, депутат Законодательного собрания области от «Единой России» Александр Гуляков заявил, что РПЦ должна заниматься идеологическим воспитанием молодежи. Церковники активно покушаются на дворец культуры имени Дзержинского, который принадлежит «РЖД». В этом здании проходят концерты, здесь занимаются три сотни ребятишек, которых планируют переселить из центра города на Западную поляну в Дом офицеров», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию ИА «PenzaNews».

В нем подчеркивается, что областная власть активно способствует намерениям церковников.

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«Более того, из областного бюджета выделяются немалые суммы денег на строительство Спасского кафедрального собора на Советской площади. А сама площадь усилиями все тех же депутатов городской думы от «Единой России» и ЛДПР переименована в Соборную. Но и этого иерархам РПЦ оказалось мало. Сегодня они расчищают Советскую площадь для своих нужд: им мешают находящиеся на площади кафе и даже стела Героям, которую власть намерена перенести к черту на куличках», — отмечается в пресс-релизе.

Активисты «Левого фронта» также заявили, что готовы за свои убеждения бороться до конца, «вплоть до физической защиты стелы Героев и проведения радикальных акций протеста в защиту ДК имени Дзержинского».